محافظ بنى سويف يكرم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

هنأ المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف المواطنين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة المولد النبوى الشريف وقرب حلول العام الميلادى الجديد، داعياً الله عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وكرم المحافظ 30 من أسر شهداء الواجب من أبناء المحافظة تقديرا لما بذلوه فى خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال حضورالمحافظ الاحتفال بمناسبة المولد النبوى الشريف، بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف بحضور اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وبعض القيادات التنفيذية، والأمنية، والدينية، ورجال من علماء الأزهر والأوقاف، وعدد كبير من المواطنين.

وأهدى المحافظ عدد 30 جهاز عروس على فتيات يتيمات، وقدم التهنئة للفتيات متمنيا لهن التوفيق والسعادة فى حياتهن الجديدة، مؤكدا حرصه على مشاركته لهن فرحتهن والوقوف بجانبهن فى بداية مرحلة جديدة من حياتهن.

ووزع المحافظ 6 كراسى كهربائية متحركة على مواطنين معاقى الحركة لمساعدتهم على ممارسة حياتهم، وذلك فى إطار جهود المحافظة التنموية ورعاية أبنائها فى جميع القطاعات.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة حول الذكرى العطرة لمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من هذه المناسبة، وأهمية الاقتداء بالرسول فى العمل، والكفاح، والصبر على الشدائد والتوحد، ونبذ الفرقة، ونشر المحبة، والسلام، والعمل، والجد، والاجتهاد من أجل بناء الوطن، وترسيخ روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا، وكيف كان ميلاد الرسول الكريم هو شرف لتلك الأمة، التى أعزها الله بالإسلام، وجعلها خير الأمم.



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