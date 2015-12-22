محافظ الفيوم ومدير الأمن يشهدان احتفالية المحافظة بالمولد النبوى الشريف

شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ،مساء اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف الذى نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية أوقاف الفيوم، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم ، واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد عز الدين عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وأعضاء مجلس النواب ورجال الأزهر والأوقاف وحشد كبير من المواطنين .

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه ابتهالات دينية ومدائح نبوية، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف التى تحدث فيها عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة .

ومن جانبه قدم محافظ الفيوم خالص التهانى للأمتين العربية والإسلامية ولشعب الفيوم ومختلف القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية بمناسبة المولد النبوى الشريف والعام الميلادى الجديد، داعياً الله أن يُعيد هذه الذكرى الطيبة على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، مطالباً جموع المواطنين بالتكاتف وبذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام.



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