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البرلمان العربى يطالب بغداد بسرعة الإفراج عن القطريين المخطوفين بالعراق

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البرلمان العربى يطالب بغداد بسرعة الإفراج عن القطريين المخطوفين بالعراق البرلمان العربى يطالب بغداد بسرعة الإفراج عن القطريين المخطوفين بالعراق
أدان البرلمان العربى عملية اختطاف عدد من المواطنين القطريين فى العراق، مطالبًا العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم فى أسرع وقت ممكن.

ووصف أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، فى بيانٍ له اليوم، مثل هذه الأعمال بالمشينة ضد أى مواطن عربى، وخاصة أن المواطنين القطريين دخلوا العراق بشكل قانونى، مؤكّدًا رفضه لهذه الأعمال الإرهابية التى تشكل خرقًا للقانون الدولى، وانتهاكًا لحقوق الإنسان.

وعَبَّرَ الجروان عن أمله فى أن تسفر الاتصالات الجارية بين الحكومتين القطرية والعراقية، عن الإفراج عن المخطوفين القطريين، داعيًا بغداد إلى بذل مزيد من الجهد فى هذا الصدد.

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