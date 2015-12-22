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بوسهمين وعقيلة: اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين عقد المشهد السياسى

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بوسهمين وعقيلة: اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين عقد المشهد السياسى بوسهمين وعقيلة: اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين عقد المشهد السياسى

>أعلن رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته"نورى أبوسهمين ، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح فى رسالة بعثا بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، رفضهما للاتفاق السياسى الذى وُقّع بالصخيرات المغربية فى السابع عشر من الشهر الجاري.

وقال أبوسهمين وصالح،فى رسالتهما والتى نشرت هنا اليوم، "إن اعتماد الاتفاق السياسى فى الصخيرات زاد من تعقيد المشهد الليبى وأن التى اعتمِدت برئاسة فايز السراج لم تكن ناتجة عن توافق ليبى بل نتاج اجتهاد شخصى للمبعوث السابق برناردينو ليون".

وأضاف الرئيسان" أن ليبيا بحاجة إلى توافق وطنى شامل وأن "تجاهل البعثة الأممية لرأى المؤتمر ومجلس النواب يعدّ إخلالا جوهريا بمعنى التوافق ونتائجه"، كما أن المظاهرات التى انطلقت بطرابلس ومدن أخرى، الجمعة الماضية قد أكدت عدم الاتفاق على الحكومة المعلنة فى الصخيرات، حسب وصفهما.

وأشار أبوسهمين وعقيلة إلى أنهما أخطرا الأمم المتحدة بنتائج لقائهما فى مالطا منتصف الشهر الجارى الذى يأتى فى إطار الحوار الليبى الذى ترعاه الأمم المتحدة غير أن البعثة الأممية مضت فى توقيع اتفاق الصخيرات دون إعطاء فرصة للقاء مالطا الذى وصفاه بالمهم.
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مصر 365

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