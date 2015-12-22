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مباحث أسوان تضبط عاطلا بحوزته 6 كيلو بانجو وسلاح نارى غير مرخص

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مباحث أسوان تضبط عاطلا بحوزته 6 كيلو بانجو وسلاح نارى غير مرخص مباحث أسوان تضبط عاطلا بحوزته 6 كيلو بانجو وسلاح نارى غير مرخص
تمكنت مباحث أسوان اليوم، من القبض على عاطل بحوزته 6 كيلو من مخدر البانجو، وسلاح نارى غير مرخص، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن وحدة مباحث قسم ثان أسوان والقوة المرافقة، وعقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم "محمد . ن" 23 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، وبحيازته "فرد روسى محلى الصنع وطلقة من نفس العيار وكمية من مخدر البانجو معبأة فى لفافات كبيرة الحجم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال قسم ثان أسوان لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.

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