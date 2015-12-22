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ضبط 11 طربة حشيش ونصف كيلو هيروين وكمية من مخدر الأفيون بحوزة عاطلين فى العاشر

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ضبط 11 طربة حشيش ونصف كيلو هيروين وكمية من مخدر الأفيون بحوزة عاطلين فى العاشر ضبط 11 طربة حشيش ونصف كيلو هيروين وكمية من مخدر الأفيون بحوزة عاطلين فى العاشر
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المقدم أحمد رمضان، من ضبط عاطلين، الأول "أ. أ. م" 34 عاما عاطل من أهالى سوهاج، ومقيم حاليا بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الروبيكى بالعاشر من رمضان، وبحوزته 11 طربة لمخدر الحشيش تزن كيلو و100 جرام، وكمية من الأفيون تزن ربع كيلو ومطواة قرن غزال ومبلغ 600 جنيه، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر رقم 41 أحوال بتاريخ 22 ديسمبر 2015 ثان العاشر من رمضان .

والمتهم الثانى "س. م. ا" عاطل 32 عاما ومقيم عزبة العرب مدينة نصر ثان، وبحوزته سيارة رقم "و ا ع" رقم 849 ، تم ضبطه محرزا كمية من مخدر الهيروين تزن نصف كيلو ومعه ميزان حساس ديجيتال ومبلغ 1000 جنيه وتليفون محمول، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر رقم 42 أحوال بتاريخ 22 ديسمبر 2015 ثان العاشر من رمضان .

كانت وردت معلومات سرية لضباط الإدارة بالعاشر عن قيام المتهم الأول بترويج كمية من المخدرات، وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكن المقدم أحمد رمضان رئيس الفرع والرائد وائل فؤاد وكيل الفرع والنقيب محمد الفرماوى، من القبض عليه خلال تواجده بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الروبيكى بالعاشر من رمضان وبحوزته 11 طربة لمخدر الحشيش تزن كيلو و100 جرام وكمية من الأفيون تزن ربع كيلو ومطواة قرن غزال ومبلغ 600 جنيه، وتم ضبطه والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار محمد جودة.

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