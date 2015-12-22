نظر إستئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل ضابط الإسماعيلية الخميس

قرر المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية تحديد جلسة الخميس المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة لقرار الإفراج عن الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم اول الإسماعيلية والمتهم بقتل الطبيب عفيفى حسنى .

وكانت غرفة المشورة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية قد قررت اليوم الثلاثاء إخلاء سبيل الضابط المتهم بضمان وظيفته إلا أن النيابة العامة استأنفت على قرر إخلاء السبيل وتم تحديد جلسة الخميس المقبل لنظر الاستئناف.

وكان المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الاسماعيلية قرر الاسبوع الماضى تجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل طبيب داخل قسم الشرطة.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية استدعت الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية لاستكمال التحقيقات معه فى واقعة المحضر رقم 2156 إدارى قسم أول، الخاص بوفاة الطبيب البيطرى، عفيفى حسنى عفيفى وقررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسه 15 يوما ، وقررت تجديد حبسه 15 يوما أخرى ووجهت له تهم دخول مكان بدون اذن نيابة "الصيادلة " واستعمال قسوة.