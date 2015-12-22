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سفير مصر ببيروت يطالب بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسى بلبنان

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سفير مصر ببيروت يطالب بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسى بلبنان سفير مصر ببيروت يطالب بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسى بلبنان
استقبل رئيس اللبنانية، تمام سلام، اليوم الثلاثاء، فى السراى الحكومى، سفير بلبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد وجرى التشاور فى الأوضاع اللبنانية والإقليمية.

وأكد السفير المصرى، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "أن طبيعة علاقة مصر ولبنان تفرض أن يكون هناك تنسيق مصرى لبنانى فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب". وقال: "إن مصر ولبنان هما الدولتان الأكثر انفتاحا وتنوعا فى العالمين العربى والإسلامى، وبالتالى من الطبيعى أن تقود مصر ولبنان خطوات الانفتاح والتسامح الدينى فى المنطقة".

وأشار إلى أن الحديث تطرق إلى الأوضاع الإقليمية المحيطة بلبنان، وقال: "أكدنا موقف مصر الثابت بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسى وإبعاد لبنان وتحييده عن الاستقطاب الإقليمى"

وأعرب عن "ارتياح مصر لنجاح مجلس الوزراء اللبنانى فى إنهاء مشكلة النفايات، والتى تؤثر على الحياة السياسية اللبنانية"، متمنيا "استكمال الخطوات التى تسمح بتحسين مناخ عمل الحكومة وتحقيق الاستقرار فى لبنان".

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مصر 365

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