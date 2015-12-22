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خبير أمني عراقي : سياسة النفس الطويل مع «داعش» ساهمت في تقدم القوات في الرمادي

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خبير أمني عراقي : سياسة النفس الطويل مع «داعش» ساهمت في تقدم القوات في الرمادي خبير أمني عراقي : سياسة النفس الطويل مع «داعش» ساهمت في تقدم القوات في الرمادي

أمير الساعدي – أرشيفية

 

قال  الدكتور أمير الساعدي، الخبير الأمني العراقي، إن تقدم القوات العراقية فى الرمادي جاء جراء النجاح في استخدام سياسية النفس الطويل مع تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن القوات العراقية المشتركة استعدت عبر منطقة العمليات بقطع كافة إمدادات خطوط داعش.

وأضاف الساعدي خلال حواره عبر برنامج وراء الحدث على شاشة الغد العربي، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن القوات العراقية اعتمدت على حرب نفسية قادتها قيادة العمليات المشتركة بشكل ذكي، فكان استيلاء قوات الجيش على بعض النقاط المهمة بالمدينة.

وأوضح الساعدي أن هناك جهدًا استخباراتيًا تم بذله في استهداف قيادات وأماكن تمركز داعش التي قامت بإستغلال المدنيين، كدروع بشرية، بالإضافة إلى التلاحم الشعبي والمجتمعي، الذى شكل العامل الأكبر في حدوث هذا التقدم.

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