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سليمان جودة: «بريطانيا» لم تتخذ موقفا واضحًا من الإخوان

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سليمان جودة: «بريطانيا» لم تتخذ موقفا واضحًا من الإخوان سليمان جودة: «بريطانيا» لم تتخذ موقفا واضحًا من الإخوان

سليمان جودة

اعتبر الكاتب الصحفي سليمان جودة، خلال لقائه في برنامج “الصفحة الأولى” على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن انقسامات وانسحابات “دعم ” كان متوقعًا.
> وقد أرجع جودة هذه الإنقسامات إلى اختلاف الأفكار بين المجتمعين، وعدم وجود تقارب بين الأطراف المشاركة فيه.
> كما أضاف، أن ما قام على خطأ فهو خطأ، وأن الأطراف التي تباعدت وانسحبت لكل منها أفكاره واعتباراته الخاصة، معتبرا الانسحاب والتفكك أمرًا طبيعيًا.

وعلى جانب آخر ، رأى “جودة” أن بريطانيا لم تتخذ موقفا واضحا من تنظيم الإخوان، لافتا إلى أنه كان ينتظر موقف واضح وقوى كالذي اتخذته دولة الكويت مع تنظيم الإخوان، واصفا موقف بريطانيا بأنه مائع وغير واضح، وإنه لا يبرأ ولا يدين الجماعة ويتجه إلى منطقة رمادية لا تحسم في قضايا مواجهة الإرهاب.

وتناول التقارب التركي الإسرائيلي، مؤكدًا أن كل ما سمعناه من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ 2010، مع سقوط ضحايا أتراك خلال مهاجمة إسرائيل للسفينة مرمرة قبالة سواحل غزة، نرى نقيضه من تصريحات وأفعال الآن، مضيفا أن أردوغان يسعى إلى التطبيع مع تل أبيب لتعويض الخسائر في العلاقات مع روسيا.

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