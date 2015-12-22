اتحاد الكرة: لا صحة لمقاطعة الحكام مباراة الزمالك

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة إنه لا صحة لمقاطعة الحكام لمباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة 10 من الدوري المصري.

وكانت تقارير قد ذكرت أن الحكام سيقاطعون مباراة الزمالك وغزل المحلة إلا في حال تلقي اعتذار رسمي من القلعة البيضاء.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة اعتراض الزمالك على قرارات محمود البنا حكم مباراة الفريق الأبيض مع طلائع الجيش.

مرتضى منصور رئيس الزمالك اتهم وجيه أحمد الذي يقود لجنة الحكام بتلقي رشوة، وهاجم الحكم محمود البنا.

لكن جمال علام رئيس اتحاد الكرة أكد أن الحكام لن يقاطعوا مباراة الزمالك وغزل المحلة.

وصرح عبر قناة Ten "الحكام أبلغوني باستعدادهم التام لقيادة مباراة الزمالك والمحلة. لا تصدقوا أي شيء أخر".