أخبار عاجلة

العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة: لا صحة لمقاطعة الحكام مباراة الزمالك

Google+ Print
اتحاد الكرة: لا صحة لمقاطعة الحكام مباراة الزمالك اتحاد الكرة: لا صحة لمقاطعة الحكام مباراة الزمالك

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة إنه لا صحة لمقاطعة الحكام لمباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة 10 من الدوري المصري.

وكانت تقارير قد ذكرت أن الحكام سيقاطعون مباراة الزمالك وغزل المحلة إلا في حال تلقي اعتذار رسمي من القلعة البيضاء.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة اعتراض الزمالك على قرارات محمود البنا حكم مباراة الفريق الأبيض مع طلائع الجيش.

مرتضى منصور رئيس الزمالك اتهم وجيه أحمد الذي يقود لجنة الحكام بتلقي رشوة، وهاجم الحكم محمود البنا.

لكن جمال علام رئيس اتحاد الكرة أكد أن الحكام لن يقاطعوا مباراة الزمالك وغزل المحلة.

وصرح عبر قناة Ten "الحكام أبلغوني باستعدادهم التام لقيادة مباراة الزمالك والمحلة. لا تصدقوا أي شيء أخر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع