رمضان صبحي: أتمنى اللعب في أرسنال

أكد رمضان صبحي لاعب الأهلي الشاب أنه يتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي وتحديدا في فريق أرسنال في حال احترافه.

رمضان صبحي قدم أداء طيبا في فوز الأهلي على حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال رمضان لقناة الحياة بعد المباراة "عقدي مستمر لخمس سنوات مع الأهلي وأركز فقط في المباريات المقبلة لنا لكن لو جاء عرضا ووافق الأهلي "خير وبركة".

وأضاف "أتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي وتحديدا مع نادي أرسنال".

رمضان صبحي كان قد تلقى عرضا لقضاء فترة معايشة في أرسنال يناير الماضي بحسب تصريحات مدير الكرة وائل جمعة آنذاك لكن الأهلي رفض بسبب ارتباطات الفريق.