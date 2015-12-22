محافظ الإسكندرية لعلماء الأزهر: انقذوا الإسلام ومصر من الهلاك

دعت الدكتور سعاد الخولى ، محافظ الإسكندرية بالإنابة، أثناء احتفالية المولد النبوى بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، جميع العلماء الأزهريين بالأوقاف بضرورة إنقاذ الإسلام والعالم من الهلاك، قائلة: "أنتم ستكملون المسيرة بالحفاظ على الأمن والأمان لندعم قواتنا المسلحة الذين أنقذوا مصر من ضياع لا يعلمه إلا الله".

وأضافت "الخولى" أنها أول امرأة تمثل الرئيس عبدالفتاح السيسى نيابة عنه كمحافظة للإسكندرية، وفى مناسبة مولد النبى الذى كرم المرأة وحصلت فى عهد المرأة على كامل حقوقها بعد عصور ظلام عانت منها وحُررت فى عهد الإسلام وحصلت على حقوقها.

حضر الاحتفالية الدكتور عبدالناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وعدد من قيادات المديرية وممثل لمديرية أمن الإسكندرية وذلك بمسجد سيدى جابر الشيخ بالإسكندرية .