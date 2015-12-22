إعادة افتتاح بوتيك "ديور" Dior في مول الإمارات

يسرّ "كريستيان ديور" Christian Dior الإعلان عن إعادة افتتاح بوتيك مول الإمارات المُعاد تجديده حديثاً في دبي، الإمارات العربية المتحدة، والذي تمّ افتتاحه في سنة 2007.

ينسجم الديكور الداخليّ مع تصميم بوتيك "ديور" Dior في 30 جادة "مونتان" Montaigne في باريس. ويجمع هذا التصميم ما بين تفاصيل من القرن الثامن عشر التي امتزجت بعناصر حديثة للتوصل إلى جمالية أنثوية ومتألقة تعكس أناقة "ديور" Dior التقليدية والعصرية.

كما يتميّز البوتيك المُعاد تصميمه بتنسيق جديد. لدى الدخول، سيجد العملاء حقائب اليد المميّزة من تصميم "ديور" Dior، تليها الأحذية، ويتمّ عرض كلّ منها في مكانٍ مخصّص له. ويتكامل صالون الألبسة الجاهزة مع موقد مميّز ومساحة مخصّصة للجلوس، ونجد بعد ذلك منطقة مخصّصة للساعات. كما يقدّم البوتيك أيضاً صالوناً حصريّاً للشخصيات البارزة ليتمّ استخدامه للمواعيد الخاصة.

وتعاونت "ديور" Dior مع العديد من الفنانين المعاصرين لتصميم الأعمال الفنّية للبوتيك التي تعكس رموز الدار. وتضمّ هذه التحف الفنية مقعداً دائرياً بشكل الجنكة من تصميم "كلود لالان" في الردهة ويتميّز بأزهار منسدلة في الوسط، مرآة "فاين" Vine بشكل الكرمة من تصميم "جنجر أند جاغر" في سقف غرفة الألبسة الجاهزة مع طاولة "آيس" Ice من DK Home وطاولتين جانبيتين من "رولان ميلان".

يقدّم بوتيك مول الإمارات الجديد بيئة تسوق راقية تعكس إرث "ديور" المتميّز بالأناقة الأزلية والفخامة والإبداع الذي لا ينضب.