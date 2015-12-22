"أوفيتشيني بانيراي" تطلق كتابها الجديد

خلال عشاء أقامته علامة "أوفيتشيني بانيراي" Officine Panerai في مطعم "لاسنترال" La Centrale، في وسط بيروت، تم إطلاق كتاب Panerai الجديد والذي يعتبر سجّلاً مذهلاً يسلّط الضوء على براعة صناعة الساعات الإيطالية.

يسرد الكتاب قصة ماضي وحاضر علامة "أوفيتشيني بانيراي" Officine Panerai التجارية الفلورنسية لصناعة الساعات الرياضية العالية الجودة، والتي شهدت خلال سنوات قليلة تحوّل مجموعة من المنتجات المخصصة لهواة الجمع إلى علامة عالمية شهيرة تجتذب محبي الساعات من حول العالم. يتوافر هذا الكتاب بأربع لغات- الإيطالية، الإنكليزية، الصينية واليابانية- وقد بدأت شركة Rizzoli International توزيعه في مختلف أنحاء العالم منذ 15 سبتمبر 2015.

يتألف الكتاب من خمسة مقالات تتناول خمسة جوانب مختلفة من هوية أوفيتشيني بانيراي، وقد كتب كل منها كاتب مختلف. وتساهم هذه المقالات الخمسة في نقل القارىء إلى رحلة يعبر خلالها عوالم مذهلة، هدفها تحديد الهوية المميزة لهذه العلامة التجارية الفلورنسية: التاريخ، التكنولوجيا، البحر والتصميم.