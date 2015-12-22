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حظر الأحتفال بعيد الميلاد في المؤسسات التعليمية في طاجيكستان

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حظر الأحتفال بعيد الميلاد في المؤسسات التعليمية في طاجيكستان حظر الأحتفال بعيد الميلاد في المؤسسات التعليمية في طاجيكستان

شجرة عيد الميلاد – أرشيفية

حظرت السلطات في طاجيكستان، اليوم الثلاثاء، جميع مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في المؤسسات التعليمية، وكذلك تبادل الهدايا ووضع شجرة العيد وإقامة المآدب، ويعتبر هذا  القرار الأكثر صرامة بشأن هذه المناسبة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة ذات الأغلبية المسلمة.

ومنعت وزارة التعليم استخدام الألعاب النارية، ومآدب العيد، وتبادل الهدايا وجمع الأموال، بمناسبة عيد الميلاد في المؤسسات التعليمية، كما منعت وضع أشجار الميلاد الطبيعية منها والاصطناعية في المدارس والجامعات، وذلك بموجب مرسوم حكومي أصدر اليوم.

وتعد هذه القرارات الأكثر صرامة في طاجيكستان، التي سبق أن منعت سنة 2013 مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية، وقد أقرت السلطات في العام 2007 قانونا يحظر الاحتفال بأعياد ميلاد مواطنيها بشكل علني.

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