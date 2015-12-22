بالفيديو.. محافظ الأنبار: نساند القوات العراقية فى "معركة الرمادى"

أكد صهيب الراوى، محافظ الأنبار بالعراق، أن الحكومة المحلية تساند القوات العراقية فى العملية العسكرية التى تهدف الى استرداد مدينة الرمادي خلال الساعات المقبلة من أيدي التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "داعش" ، مشيراً الى أن ضربات التحالف أصبحت أكثر نوعية ضد المتطرفين.>أوضح محافظ الأنبار بالعراق، خلال حواره مع قناة "الحدث"، أن كل أبناء الشعب العراقى يقاتلون تحت العلم العراقى بمدينة الرمادى، مؤكداً أن شباب مدينة الرمادى لهم دور كبير بالتنسيق مع قوات النخبة والشرطة المحلية فى معركة الرمادى، لما لديهم من خبرة طويلة فى قتال داعش والقاعدة.

وشدد صهيب الراوى، على عدم تواجد مشاكل عرقية أو طائفية فى محافظة الأنبار، قائلاً "الأنبار محافظة من قومية واحدة و طائفة واحدة ولا توجد بها مشاكل عرقية او طائفية، و هى تختلف عن المحافظات الأخرى".

وأضاف محافظ الأنبار العراقية، أن المناطق التى يدور فيها القتال لا يتواجد بها مواطنون مدنيون، موضحاً أن القوات العراقية تتقدم بهدوء وروية الى الرمادى لوضعها فى الحسبان تواجد مدنين يستغلهم أعضاء داعش كدورع بشرية.

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