الهلال الأحمر الليبى:العثور على جثث عسكريين أعدامهم تنظيم "داعش" بدرنة

>أكد المتحدث الرسمى باسم جمعية الهلال الأحمر الليبى محمد المصراتى ، عثور إدارة البحث عن الجثث بفرع درنة على جثتى عسكريين من مدينة شحات.

وقال المصراتى ، فى تصريح صحفى اليوم، إن الهلال الأحمر فرع درنة تلقى بلاغا عن وجود جثامين،منذ ثمانية أشهر لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب الاشتباكات الدائرة بمنطقة الحيلة آنداك (جنوب درنة).

وأوضح المصراتى ، أن العسكريين أعدما على يد تنظيم داعش بمدينة درنة حسب ماعرض فى شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعى منذ أقل من سنة.

يذكر أن مدينة درنة تشهد اشتباكات مسلحة مختلفة منذ عدة أشهر بين الجيش الليبى وتنظيم "داعش".

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