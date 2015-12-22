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الأمم المتحدة تحمل التحالف العربى مسؤولية الهجمات على المدنيين باليمن

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الأمم المتحدة تحمل التحالف العربى مسؤولية الهجمات على المدنيين باليمن الأمم المتحدة تحمل التحالف العربى مسؤولية الهجمات على المدنيين باليمن
قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان لمجلس الأمن الدولى اليوم الثلاثاء أن الحملة العسكرية للتحالف الذى تقوده فى اليمن تتحمل المسؤولية فيما يبدو عن "عدد غير متناسب" من الهجمات على مناطق مدنية.

وأضاف أنه "تابع بقلق بالغ" القصف الشديد من البر والجو على مناطق فى اليمن بها كثافة عالية من المدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية مثل المستشفيات والمدارس.

وقال أن كل أطراف الصراع تتحمل المسؤولية "على الرغم من عدد غير متناسب فيما يبدو نتيجة للضربات الجوية التى تنفذها قوات التحالف."
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مصر 365

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