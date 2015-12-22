طائرة دون طيار تقتل 4 يشتبه بانتمائهم للقاعدة فى اليمن

قالت مصادر قبلية لرويترز أن طائرة أمريكية دون طيار قتلت أربعة يشتبه فى انتمائهم لتنظيم القاعدة فى وسط اليمن اليوم الثلاثاء فى أول هجوم من نوعه منذ سبتمبر.

ووقع الهجوم فى ظل الصراع الأوسع باليمن بين المقاتلين الحوثيين ومجموعات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح من جهة وقوات مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادى من جهة أخرى وهو صراع سعى تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة العرب لإستغلاله.

وقالت المصادر أن ضربة الطائرة دون طيار استهدفت سيارة الرجال أثناء سيرها فى منطقة ناطع على الطريق بين محافظتى البيضاء وشبوة فدمرت السيارة وتركت أربع جثث متفحمة بداخلها.

وسيطر التنظيم التابع للقاعدة على بلدتين فى جنوب اليمن فى مطلع الشهر ونشر مقاتلين بالشوارع ونسف منزل قائد مجموعة مسلحة قبلية محلية قبل أن ينسحب.

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