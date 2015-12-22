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الحكومة المغربية ترفع سن التقاعد لـ61 سنة بدءا من 2017

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الحكومة المغربية ترفع سن التقاعد لـ61 سنة بدءا من 2017 الحكومة المغربية ترفع سن التقاعد لـ61 سنة بدءا من 2017

> كشف عبد الإله بن كيران رئيس المغربية أن الحكومة قررت رفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 61 سنة بدءا من أول يناير 2017 وإلى 62 سنة بدءا من يناير 2018 ثم إلى 63 سنة بدءا من يناير2019

وخلال مثوله أمام أعضاء مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، قال رئيس الحكومة إنه فى إطار إصلاح نظام التقاعد الذى بات مهددا بالإفلاس, فإن الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخير.

واستطرد يقول إنه رغم ما ستتحمله مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح، فإنه ينبغى استحضار الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الاصلاح لأجل غير مسمى، مما يتعين معه تفهم المسؤولين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا القرار الاصلاحى الهام والحيوي.

وأوضح بن كيران أن الإصلاح ضروري, ومهما كانت تكاليفه السياسية خصوصا على الأغلبية الحالية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة "سنقوم بالإصلاح علما أنه صعب " ، وشبه رئيس الحكومة إصلاح التقاعد بالجمرة التى يتم رميها من يد إلى يد مشيرا إلى أنه تم عقد عشرات اللقاءات مع النقابات دون جدوى.
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