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وفاة أحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس الموريتانى فى حادث سير

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وفاة أحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس الموريتانى فى حادث سير وفاة أحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس الموريتانى فى حادث سير
لقى أحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، مصرعه بعد تعرض لحادث سير وقع على طريق الأمل، بالقرب من مدينة الطينطان أقصى الشرق الموريتانى، أثناء رحلة عمل خيرية وزع خلالها العديد من المساعدات على فقراء المناطق التى مر بها فى ولايات كوركل، والبراكنة، والعصابة، والحوض الغربى.

وبحسب ما أكدته وكالة الأنباء الموريتانية، فقد أعلنت وفاته بعد وصوله إلى مستشفى مدينة الطينطان، كما توفى فى الحادث نفسه الصحفى الشيخ عمر، من صحيفة "لوتانتيك" الفرنسية، بالإضافة إلى السائق الذى كان يقود السيارة.

ويبلغ ولد عبد العزيز 24 سنة، وكان يدرس فى المملكة المتحدة، كما سبق له أن درس فى كندا، وفى ، وترأس جمعية الرحمة الخيرية، وهى جمعية قامت بالعديد من الأعمال الخيرية الأشهر الأخيرة، حيث حفرت أكثر من 32 بئرا للفقراء فى مناطق متفرقة من البلاد، وأشرفت على توزيع معدات صحية، وسيارات إسعاف، وأدوية، وأدوات مدرسية خلال الأسابيع الأخيرة.

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