"نوبانور" النوبية تنظم جولة فنية في بريطانيا في 2014

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

قال الفنان زكريا إبراهيم مؤسس مركز المصطبة للموسيقي الشعبية وفرقة "نوبانور" إن المركز بالتعاون مع المنتج الإنجليزي مايكل وايت وود، وشركته" ثيرتي أي بي أس" العالمية يجريان اتفاقا الآن لقيام فرقة "نوبانور" بجولة فنية جديدة في بريطانيا في مارس 2014.

من ناحية أخرى قال زكريا، إنه تم الاستقرارعلى أعضاء الفرقة الذين سيشاركون في الجولة الفنية التي ستبدأها يوم 27 يونيو الجاري في مهرجان "شبابيك" بلندن ومهرجان "روسكيلدا" بالدنمارك بدعم من المركز الثقافي البريطاني بالقاهر، وهم الفنانين النوبيين أسامة بكري، وضياء فتحي، وحسن جمال، وجمال حسن، وحمودي، وإسلام صلاح الدين، كما كشف زكريا أن الفرقة ستقوم خلال جولتها بتسجيل الألبوم العالمي الأول في استديوهات شركة "ثيرتي أي بي أس" بلندن على مدار خمسة أيام، ويضم الألبوم 5 أغان تتحدث عن النوبة القديمة، والحب الذي كان منتشرا بين النوبيين وقت حياتهم وزراعتهم على ضفاف النيل قبل تهجيرهم من موطنهم لبناء السد العالي، ومن أهم الأغاني التي ستغنيها الفرقة "يا ناس"، و"الليل"، و"ميدنيم " وستغني بلغان النوبة الأصلية الفاديكي، والكنزي.

وأوضح أنه نظرا لاهتمام المتلقي الغربي بالفن المصري النوبي الأصيل فقد أفردت إدارة مهرجان "شبابيك" بلندن الفرقة بتقديم حفلتين، إضافة إلى الحفل الذي ستقيمه بمهرجان "روسكيلدا" مدة كل منها ساعة، وستعرض فيها فن "الأراجيد" النوبية وهو أسلوب خاص بهم في تقديم الفقرات الفنية النوبية.

يذكر أنه سبق وشاركت الفرقة فى مهرجان "ووماد" بلندن فى العام الماضي وهو ما جعل العديد من المهرجانات العالمية تتهافت على دعوتها، وهو ما يتيح الفرصة لنشر الثقافة الفنية والفلكلورالمصري في الخارج.