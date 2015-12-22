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تعرف على توقعات «بوتين» حول عام 2016

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تعرف على توقعات «بوتين» حول عام 2016 تعرف على توقعات «بوتين» حول عام 2016

بوتين

صرح الرئيس بوتين، أثناء مؤتمؤه الصحفي السنوي أمام الصحفيين، 17 ديسمبر 2015، إن سعر برميل النفط في ميزانية روسيا عام 2016، محدد عند 50 دولارا، وهو سعر متفائل في ظل المستويات الحالية لبرميل النفط، حيث يتم تداوله عند مستوى 38 دولارا.

يتوقع بوتين نمو روسيا في العام المقبل، قائلا في وقت سابق “اليوم تتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي تقريبا إلى 0,7% في عام 2016 و 1,9% في عام 2017، و 2,4% في 2018.
> وأضاف الرئيس الروسي، أثناء المؤتمر، أن ” الإحصاءات تشير إلى أن الاقتصاد الروسي ككل اجتاز ذروة الأزمة”. وفي هذا الصدد أشار رئيس روسيا إلى أنه تم تسجيل نمو الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر وأكتوبر هذا العام بمعدل 0,1-0,3% بالنسبة للشهر السابق.

قال الرئيس بوتين، خلال المؤتمر المذكور، إن العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأوكرانيا ستشهد المزيد من التدهور اعتبارا من 1 يناير 2016، وذلك بسبب توقيف العمل مع كييف كعضو منطقة التجارة الحرة في رابطة الدول المستقلة.

ويأمل الرئيس الروسي أن أول عملية لإطلاق صاروخ من المطار الفضائي “فوستوتشني” ستتم في الربع الأول من عام 2016، لكنه يحذر من التسرع في هذا الأمر لأن ما يهم هو الجودة.
> يذكر أن عملية إنشاء المطار الفضائي الروسي الجديد “فوستوتشني” (الشرقي) في مقاطعة أمورسك، في الشرق الأقصى الروسي، كانت قد بدأت في يوليوعام 2012. وتبلغ المساحة الإجمالية للمطار حوالي 700 كم مربع، حيث سيكون ضمانًا لروسيا في الوصول الكامل إلى الفضاء، ويقلل من الاعتماد على المركز الفضائي “بايكونور” المتواجد في كازاخستان.
> وأضاف بوتين أثناء خطابه أمام هيئة جهاز الأمن الفيدرالي أن الاستخبارات في الدول الغربية تخطط لعمليات تستهدف زعزعة الوضع في روسيا الاتحادية.

وقال بوتين “لا تتوقف محاولات وكالات الاستخبارات الغربية لاستغلال المنظمات غير الحكومية والجمعيات العامة لتشويه سمعة الحكومة وزعزعة الوضع الداخلي في روسيا”، مضيفا أنهم “يخططون لعمليات خلال فترة الحملات الانتخابية المقبلة في 2016 و2018″.

وعبر بوتين عن ثقته في المهارات وتماسك الفريق لدى الأولمبي الروسي، وذلك في رسالة ترحيب بعثها لضيوف السهرة الرسمية للاعبين الأولمبيين الروس في 2015.
> وكتب بوتين عن الألعاب الأولمبية الـ31 لعام 2016 “أنا واثق من أن المهارة والشخصية وتماسك الفريق سوف يساعدونكم على النجاح وتمثيل بلادنا بجدارة في الحدث الرياضي المهم في العام المقبل”.

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