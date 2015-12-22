توقيع بروتوكول للتعاون بين التعليم والمركز الاستكشافى للعلوم بالقناطر الخيرية

قال سعيد ندا وكيل إدارة القناطر الخيرية التعليمية، إن الإدارة وقعت بروتوكولا للتعاون مع المركز الاستكشافى للعلوم بالقناطر الخيرية بحضور ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم وسمير جاد مدير الإدارة لربط التعليم بالبيئة التكنولوجية والاستكشافية بما ينعكس على فكر الطلاب وأدائهم وتحفيز الطلاب على التفكير غير النمطى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف ندا فى تصريحاته على هامش مشاركته وعدد من طلاب الإدارة فى معرض زويل للعلوم والهندسة أن الإدارة شاركت بعدد من الطلاب قدموا سلسلة من الابتكارات العلمية وتم تكريمهم من قيادات المديرية تقديرا لجهودهم وأعمالهم القيمة.