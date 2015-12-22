توقيع بروتوكول للتعاون بين التعليم والمركز الاستكشافى للعلوم بالقناطر الخيرية

قال سعيد ندا وكيل إدارة القناطر الخيرية التعليمية، إن الإدارة وقعت بروتوكولا للتعاون مع المركز الاستكشافى للعلوم بالقناطر الخيرية بحضور ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم وسمير جاد مدير الإدارة لربط التعليم بالبيئة التكنولوجية والاستكشافية بما ينعكس على فكر الطلاب وأدائهم وتحفيز الطلاب على التفكير غير النمطى.

وأضاف ندا فى تصريحاته على هامش مشاركته وعدد من طلاب الإدارة فى معرض زويل للعلوم والهندسة أن الإدارة شاركت بعدد من الطلاب قدموا سلسلة من الابتكارات العلمية وتم تكريمهم من قيادات المديرية تقديرا لجهودهم وأعمالهم القيمة.