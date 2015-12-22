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هيئة الاستعلامات تحتفل بالمولد النبوى بمدينة رفح المصرية

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هيئة الاستعلامات تحتفل بالمولد النبوى بمدينة رفح المصرية هيئة الاستعلامات تحتفل بالمولد النبوى بمدينة رفح المصرية
شهدت مدينة رفح المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، احتفال الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة فى مركز إعلام رفح النموذجى بالمولد النبوى الشريف، بالتعاون مع إدارة أوقاف رفح.

وقال "عبد الفتاح الإمام"، مدير مركز إعلام رفح النموذجى خلال الاحتفال: إنها ذكرى عطرة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما تحدث الشيخ جمال الشهاوى مدير عام إدارة أوقاف رفح وحث الحضور فى الاحتفالية على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأخلاقه واتباع الفكر الوسطى المعتدل وحماية الأرض والأعراض وعدم الكره ونبذ العنف والتطرف.

وتم خلال اللقاء تقديم ابتهالات دينية، وأنشد "حمزة السيد"، موجه بالتربية والتعليم ابتهالات دينية، وألقى محسن محمد بالأزهر الشريف، قصيدة فى حب الرسول ، وقدم الاحتفالية وأدارها محمد حسن سلام مسئول الأنشطة الإعلامية بإعلام رفح.
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