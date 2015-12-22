بالصور.. علماء الأزهر ورؤساء المدن يحتفلون بالمولد النبوى فى شرق الأقصر

شهد المجلس الأسبوعى بساحة الشيخ أحمد مرتضى، حضور لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، وعدد من المسئولين التنفيذيين والقيادات الشعبية بالمحافظة، وذلك احتفالا بالمولد النبوى الشريف، بمنطقة الزناقطة فى قرية منشأة العمارى شرقى مدينة الأقصر.

حضر الاحتفالية الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، والذين يحتفلون مع الشيخ أحمد مرتضى بالمولد النبوى الشريف فى مجلسه الأسبوعى، وكان فى مقدمة الحضور العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، والشيخ محمد صالح وكيل وزارة بمديرية أوقاف الأقصر، والشيخ محمد عبد الباقى كبير المفتشين بأوقاف الأقصر، والعميد أحمد طارق مدير المتابعة بالمحافظة، والعميد على الجزار رئيس مدينة أرمنت، والعميد صلاح محمد مدير قاعة المؤتمرات، والدكتور ناهد محمد وكيل وزارة الصحة، ومصطفى زمزم المدير التنفيذى لمستشفى شفاء الأورام بطيبة.

قدم الاحتفالية الشيخ محمود لطفى أمام بالأوقاف بعد كلمة ألقاها فضيلة الشيخ احمد مرتضى عن فضائل حب رسول الله، وشرف مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والذى جاء منيراً للعالم أجمع وكيف أظهر الله الحق على يده، والذى قدم رسالة السلام بمختلف بقاع الأرض، وأن الدين الحنيف دين سلام وحب ورضا وسعادة بحب الله والرسول.

وعلى قصيدة "عليك صلاة الله يا رسول الله" أنشد عبد الله جوهر المدائح فى حب رسول الله احتفالا بذكرى مولد خير الأنام، والذى تحل ذكرى مولده فى تلك الأيام المباركة، واختتمت الاحتفالية بتلاوة لفضيلة القارئ الشيخ محمد صالح.

ومن جانبها زارت ساحة الشيخ أحمد مرتضى بمنشأة العمارى، كورين ملاك منسقة الشباب باتحاد المصريين فى الخارج والتقت الشيخ أحمد مرتضى لتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوى، نيابة عن رئيس وأعضاء الاتحاد الذى يضم المئات من المصريين المقيمين بالخارج.



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