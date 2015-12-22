توقيع عقد بين جامعة المنيا والمحافظة لإنشاء مجمع سكنى بمنطقة "شلبى"

وقع اليوم الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عقداً لإعداد الدراسات والتصميمات والمقايسات واستخراج التراخيص والإشراف الدوري علي تنفيذ مجمع سكني علي مساحة 10003.5م2 بمنطقة شلبي بمدينة المنيا.

وذلك لقدرة الجامعة وخبرتها وسرعة الإنجاز في إعداد المقايسات والإشراف علي الإنشاءات داخل المحافظة والإقليم.

>وأكد الدكتور أبو المجد ، أن الجامعات الإقليمية ومنها جامعة المنيا هدفها الرئيسي هو النهوض بالمجتمع والمساهمة بخبرتها الإستشارية والبحثية في جميع المجالات العملية والمساهمة في حل مشكلة الإسكان داخل المحافظة.