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محافظ المنيا يسير عكس الاتجاه للحاق بحفل المولد النبوى الشريف

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محافظ المنيا يسير عكس الاتجاه للحاق بحفل المولد النبوى الشريف محافظ المنيا يسير عكس الاتجاه للحاق بحفل المولد النبوى الشريف
اضطر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، للسير عكس الاتجاه خلال للحاق باحتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف بمديرية الأوقاف بالمنيا، بعد توقف إشارة المرور لفترة طويلة.

وشهد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، يرافقه اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، والدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والعقيد محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، بمسجد سيدى أحمد الفولى بمدينة المنيا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، والأمنية، والدينية، وعلماء الأزهر، والأوقاف، وعدد كبير من المواطنين.

وتضمن الاحتفال، تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة للشيخ محمد أبو حطب، مدير مديرية الأوقاف، حول الذكرى العطرة لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من هذه المناسبة، وأهمية الاقتداء بالرسول فى العمل والكفاح، والصبر على الشدائد، لتحقيق مستقبل أفضل بإذن الله، والتوحد ونبذ الفرقة، ونشر المحبة والسلام، من أجل بناء الوطن، وترسيخ روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا، وضرورة التآسى بأخلاقه الكريمة وحسن معاملته وجميل فضائله التى تعد دستورا للحياة السليمة ومنهجا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدًا أن دعوة الإسلام للتآخى والتراحم.

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مصر 365