أبو تريكة: حينما يغيب حسام عاشور عن المباريات يدرك الجميع قيمته

قال نجم النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، إن الجميع أدرك أهمية لاعب خط الوسط حسام عاشور عند غيابه.

وكتب أبو تريكة عبر “تويتر”: “حينما يغيب اللاعب عن المباريات يدرك الجميع قيمته في الملعب .حسام عاشور محور مهم في فريق النادي الاهلي تحية واجبه لحسام عاشور”.

فاز النادي الأهلي، على مضيفه حرس الحدود، في ختام الجولة 9، من الدوري المصري، بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ونجح الدولي الجابوني ماليك ايفونا مهاجم النادي الأهلي في تسجيل ثنائية مع الأحمر ليكون المهاجم الثاني الذي يسجل للأحمر منذ انطلاق الموسم الجاري.

وسجل ايفونا الهدف الأول في مباراة الأهلي وحرس الحدود والتي تقام برسم الجولة الـ 9 من عمر الدوري الممتاز.

وافتتح ايفونا مشواره التهديفي مع الأهلي الموسم الجاري بهدف في الدقيقة 27،قبل أن يضيف ايفونا الهدف الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة، واختتم عادل جمعة أهداف الأحمر في شباك الحرس في الدقيقة 92.