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رئيس اتحاد الكرة: وجيه أحمد ليس رئيسا للجنة الحكام.. لكننا لن نقيله بسبب مرتضى

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رئيس اتحاد الكرة: وجيه أحمد ليس رئيسا للجنة الحكام.. لكننا لن نقيله بسبب مرتضى رئيس اتحاد الكرة: وجيه أحمد ليس رئيسا للجنة الحكام.. لكننا لن نقيله بسبب مرتضى

أوضح جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن وجيه أحمد ليس رئيسا للجنة الحكام التابعة لمنظومته الكروية المصرية.

وجيه أحمد دخل في تراشق مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب خسارة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش.

وقال جمال علام عبر قناة Ten: "وجيه أحمد من الأساس ليس رئيسا للجنة الحكام".

وأوضح "بعد استقالة رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح تم الاتفاق على أن تقود اللجنة من دون رئيس منظومة التحكيم".

وتابع "فقط يتولى وجيه احمد تنظيم الأمور باعتباره أكبر أعضاء تلك اللجنة سنا".

وأضاف "لهذا يجب توضيح هذا الأمر".

ثم استدرك "لكن في الوقت نفسه لا يمكن اتخاذ أي قرار بتعيين أخر رئيسا للجنة الحكام. لماذا؟ أولا لأن عصام عبد الفتاح قد يعود لاتحاد الكرة بعد 15 يوما".

وأكمل "وثانيا لأننا لو كلفنا أخر بقيادة لجنة الحكام سيكون كأننا اتخذنا هذا القرار بعد تهديد مرتضى منصور وهذا غير مقبول".

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فيديو اليوم السابع