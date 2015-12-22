رمضان صبحي: لو بيسيرو لا يثق في قدراتي لما دفع بي أساسيا

قال رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي إن مشاركته أساسيا اليوم الثلاثاء في الفوز على حرس الحدود أكبر رد على المشككين في ثقة المدير الفني للفريق جوزيه بيسيرو في قدراته.

بيسيرو عمل بشكل مكثف مع رمضان صبحي خلال التدريبات الأخيرة للأهلي، ودفع به أساسيا أمام حرس الحدود وتألق اللاعب الشاب في فوز الشياطين بنتيجة 3-0.

وبعد الفوز الأول للأهلي في الجولات الـ3 السابقة تحدث رمضان صبحي عبر قناة Ten.

وصرح رمضان صبحي "فقدنا 6 نقاط في الفترة الماضية. لكننا الآن نحتاج للفوز بكل شيء أمامنا".

بيسيرو

وعن بيسيرو تحدث رمضان صبحي "لو كان الرجل غير واثق في قدراتي لما دفع بي أساسيا".

وأوضح "فقط ما كان يحدث بيننا يتعلق برغبته في أن ننفذ جميعا تعليماته. هو يوجهني وأنا أتقبل ذلك والأهم هو فوز الأهلي".

ورد رمضان صبحي على التقارير التي ربطت بين وصول عروض من اجله بجلوسه على مقاعد البدلاء في اللقاءات السابقة للأهلي.

وأفصح "لا يوجد عروض في الوقت الحالي. وأنا في قمة تركيزي دوما مع الأهلي ولا علاقة لي بما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة".

أمام حرس الحدود لعب رمضان صبحي أساسيا بجوار عبد الله السعيد ووليد سليمان تحت رأس حربة وحيد هو ماليك إيفونا.

ولم يلعب في تلك المباراة محمد حمدي زكي أو أحمد الشيخ أو مؤمن زكريا من صناع ألعاب الأهلي.