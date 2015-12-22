مؤتمر بيسيرو: يجب أن يصل الأهلي لمستوى أفضل

رغم الفوز بثلاثية نظيفة لازال جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي طامعا في جعل الفريق الأحمر أقوى.

الأهلي خسر مباراتين على التوالي أمام مصر للمقاصة وسموحة، واللقاء الأخير خسره الفريق الأحمر بثلاثة أهداف.

الملعب

وأشار بيسيرو إلى أن تغيير الملعب وخوض اللقاء على أرض برج العرب بدلا من بتروسبورت لعب دورا هاما في ذلك.

وتحدث بيسيرو قائلا: "الملاعب الضيقة تجعل الخصوم يدافعون ويغلقون منافذهم بشكل أفضل"..

وكان الأهلي قد خاض 4 مباريات على ملعبه هذا الموسم، 3 في بتروسبورت فاز في واحدة وخسر اثنتين. وعلى ملعب برج العرب انتصر على حرس الحدود.

وأكد "هذا الملعب أنسب كثيرا لطريقة لعب فريق هجومي مثل الأهلي".

أزمة سموحة

وعن الفارق بين الأهلي أمام سموحة ونظيره أمام الحدود "خلال اللقاء الماضي عانينا من ظروف ما حدث حول الفندق نفسيا وعلى جانب التركيز كما تعلمون".

ثم استدرك "لكن يجب أن ترتفع إمكانيات الفريق أكثر. لم نصل بعد للمستوى الذي أطمح إليه".

وأردف "يجب أن يكون الأهلي أقوى وأداء الفريق أعلى في كل شيء".

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة على ملعب الأخير في الدفاع الجوي.