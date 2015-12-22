أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي عن ثبات التشكيل: كل مرحلة لها رجالها.. وتقييم بيسيرو نهاية الموسم

Google+ Print
الأهلي عن ثبات التشكيل: كل مرحلة لها رجالها.. وتقييم بيسيرو نهاية الموسم الأهلي عن ثبات التشكيل: كل مرحلة لها رجالها.. وتقييم بيسيرو نهاية الموسم

يؤمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن تقييم المدير الفني للفريق جوزيه بيسيرو ونتاج عمله يكون بنهاية الموسم.

وكان الأهلي قد تغلب على حرس الحدود بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما بملعب برج العرب في تاسع جولات الدوري المصري.

وتحدث عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة لقناة "الحياة 2" قائلا:"لا نستطيع الحكم على بيسيرو الآن، فهذه مسابقة دوري طويلة للغاية".

وأردف"التقييم يكون شاملا وكاملا بنهاية الموسم، بالطبع النتائج والأرقام تحكم لكن التقييم يكون في النهاية".

وعن ثبات التشكيل واستبعاد لاعبين آخرين من قائمة الأهلي علق عبد الحفيظ"كل مرحلة لها رجالها".

وشدد"لا يوجد أي لاعب مكانه مضمون في تشكيل الأهلي".

وبسؤاله عن استبعاد أحمد الشيخ المتكرر من قائمة الأهلي وهل سيقوم الأهلي بالاستغناء عنه أجاب"لا تعليق".

وعن القائمة الإفريقية أكد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني لم يحسمها حتى الآن، موضحًا أن القائمة الأولية هناك مهلة لإرسالها حتى نهاية الشهر الجاري.

واختتم"الوقت لا يزال مبكرا للغاية، فالموعد النهائي لحسم القائمة الإفريقية يوم 15 يناير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع