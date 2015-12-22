الأهلي عن ثبات التشكيل: كل مرحلة لها رجالها.. وتقييم بيسيرو نهاية الموسم

يؤمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن تقييم المدير الفني للفريق جوزيه بيسيرو ونتاج عمله يكون بنهاية الموسم.

وكان الأهلي قد تغلب على حرس الحدود بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما بملعب برج العرب في تاسع جولات الدوري المصري.

وتحدث عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة لقناة "الحياة 2" قائلا:"لا نستطيع الحكم على بيسيرو الآن، فهذه مسابقة دوري طويلة للغاية".

وأردف"التقييم يكون شاملا وكاملا بنهاية الموسم، بالطبع النتائج والأرقام تحكم لكن التقييم يكون في النهاية".

وعن ثبات التشكيل واستبعاد لاعبين آخرين من قائمة الأهلي علق عبد الحفيظ"كل مرحلة لها رجالها".

وشدد"لا يوجد أي لاعب مكانه مضمون في تشكيل الأهلي".

وبسؤاله عن استبعاد أحمد الشيخ المتكرر من قائمة الأهلي وهل سيقوم الأهلي بالاستغناء عنه أجاب"لا تعليق".

وعن القائمة الإفريقية أكد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني لم يحسمها حتى الآن، موضحًا أن القائمة الأولية هناك مهلة لإرسالها حتى نهاية الشهر الجاري.

واختتم"الوقت لا يزال مبكرا للغاية، فالموعد النهائي لحسم القائمة الإفريقية يوم 15 يناير