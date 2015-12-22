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مؤتمر أحمد أيوب: شباب الحدود مشكلة.. والجدول ظلمنا

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مؤتمر أحمد أيوب: شباب الحدود مشكلة.. والجدول ظلمنا مؤتمر أحمد أيوب: شباب الحدود مشكلة.. والجدول ظلمنا

ينتظر أحمد أيوب المدير الفني لحرس الحدود شهر يناير بفارغ الصبر حتى يعالج الأزمة الأكبر للفريق العسكري هذا الموسم.

أيوب الذي تولى مسؤولية الفريق العسكري بعد انطلاق الموسم خلفا لعبد الحميد بسيوني تحدث بعد خسارة حرس الحدود أمام الأهلي بثلاثة أهداف من دون رد في الدوري المصري.

وقال أيوب في مؤتمر ما بعد المباراة: "أنتظر التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات في يناير".

وتابع "النادي ترك عددا من اللاعبين كبار السن أصحاب الخبرات. وترك مجموعة من الشباب الصغير، هذا أمر جيد ونحاول بناء فريق شاب".

ثم استدرك "لكن كثرة اللاعبين صغار السن في الفريق تتسبب في مشكلة كبيرة لحرس الحدود هذا الموسم".

وأردف "الفريق فاقد للثقة".

وأوضح "حين يستقبل حرس الحدود هدفا يظهر افتقارنا للثقة وتكون النتيجة أننا نخسر. لهذا نحتاج لأصحاب خبرة، وأتمنى التعاقد مع لاعبين من تلك الفئة في يناير".

ويحتل حرس الحدود المركز الأخير في جدول الدوري المصري إذ لعب 9 مباريات ولم ينتصر في أي لقاء وتعادل في 3 وخسر 6.

وتابع أيوب "كذلك الجدول ظلمنا. فنحن واجهنا سموحة ثم الزمالك فالأهلي. أمر كان صعبا للغاية مع ظروف الفريق".

الحدود تعادل مع مضيفه سموحة 2-2 وخسر بثنائية أمام الزمالك قبل السقوط بثلاثية حمراء.

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