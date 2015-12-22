جمعة: رمضان صبحي أناني.. وعاشور مظلوم بين زملائه في الوسط

انتقد وائل جمعة أداء اللاعب الشاب رمضان صبحي خلال مباراة حرس الحدود، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في الدوري.

وقال جمعة في الاستوديو التحليلي للقاء:"رمضان صبحي يفتقد للعب الجماعي، فهو أناني

رغم أنه لم يفعل شيئًا في مشواره مع الكرة".

وأضاف الصخرة عبر قناة الحياة 2"كان المفروض رمضان صبحي يذبح لو لم يصنع الهدف الثاني الذي سجله مالك إيفونا".

وانتقل مدير الكرة السابق بالأهلي للإشادة بحسام عاشور، قائلا:"عاشور مظلوم إعلاميًا، هناك لاعبين في الوسط بجوار حاصلة على حقها بزيادة".

وأوضح"عاشور هو العنصر الأساسي في إفساد هجمات المنافس، وحلقة الربط بين الوسط والهجوم، وكل هجمة للأهلي تبدأ بلمسة منه".

وأشار وائل جمعة إلى ضرورة تغيير مركز إيفونا ليكون مهاجم متأخر، خلف جون أنطوي، مما يمنح الأهلي فرصة للوصول للمرمى عدة مرات.

واختتم قائد الأهلي السابق"أنطوي لا بد أن يشارك مكان عبد الله السعيد أو وليد سليمان أو رمضان صبحي، فاللعب بطريقة 4-2-3-1 ليست قرآنًا".