محامى خالد يوسف لـ"آخر النهار": التحقيقات أثبتت كذب اتهام موكلى بالتحرش

قال مصطفى رمضان محامى النائب البرلمانى والمخرج خالد يوسف، اليوم الثلاثاء، إنه ثبت بالدليل القطعى والفنى الذى لا يقبل التأويل أو الاحتمال أن البلاغ المقدم من عميد كلية آداب الإسكندرية فى حق موكله بلاغ كاذب لا يتضمن إلا مجرد ادعاءات كاذبة.

وأضاف "رمضان" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية "النهار"، أنه بموجب محضر حرره بمحافظة الإسكندرية ومثله فى القاهرة قامت على إثره مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بالمهام الفنية، وتابع:" ثبت أن هذه المرأة هى التى "تجرى ورا خالد يوسف".. كما ثبت من التليفون أن هذه المرأة ترسل رسائل باستمرار نقدر نقول عليها تحمل "غزل".. ودعوة إلى إقامة علاقة حب فيها رغبة شديدة".