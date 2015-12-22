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بالفيديو.. على جمعة بـ"والله أعلم": النبى محمد مواليد نهاية برج الحمل

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بالفيديو.. على جمعة بـ"والله أعلم": النبى محمد مواليد نهاية برج الحمل بالفيديو.. على جمعة بـ"والله أعلم": النبى محمد مواليد نهاية برج الحمل
قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن الرسول صلى الله علىه وسلم، من مواليد 22 إبريل، أى أنه من مواليد برج الحمل، بحد قوله، مهنئاً الأمة الإسلامية بهذه المناسبة العطرة.

وأضاف جمعه عبر برنامجه "والله أعلم" المذاع على فضائية cbc، قائلاً: "المولد النبوى الشريف فيه حسابات فمن ضمن حسابات يكون يوم 20 إبريل نهاية برج الحمل أو يكون 22 إبريل، هذا اليوم الذى ولد فيه النبى صلى الله عليه وسلم".

وتابع: "بحثت ووجدت أن يوم 22 إبريل يوم الأرض يوم عالمى للأرض والحفاظ على البيئة التى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعوا لها، وهذا شىء مبشر جداً اليوم الذى جلعوه يوم الأرض هو يوم تشريف الأرض بمولد النبى صلى الله عليه وسلم.
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مصر 365

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