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القبض على طالبين بتهمة سرقة المطرب إيهاب توفيق بشارع جامعة الدول العربية

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القبض على طالبين بتهمة سرقة المطرب إيهاب توفيق بشارع جامعة الدول العربية القبض على طالبين بتهمة سرقة المطرب إيهاب توفيق بشارع جامعة الدول العربية

إيهاب توفيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الثلاثاء، من القبض على طالبين بإحدى الجامعات الأجنبية بالقاهرة، بتهمة «البلطجة ضد المطرب إيهاب توفيق بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين».

أتلقت مباحث العجوزة برئاسة المقدم أحمد الوليلي، بلاغًا من المطرب إيهاب توفيق، برفع شخصين السلاح عليه بشارع جامعة الدولة، وسرقة مبلغ 3 آلاف جنيه كانوا في سيارته، وفرا هاربين، لكنه تمكن من الحصول على رقم سيارتهما.

وألقت قوات الأمن بقيادة العميد عبدالحميد أبوموسى، مفتش مباحث وسط الجيزة، القبض على المتهمين، وتبين أنهما من سكان منطقة المهندسين، وطالبان بأحد الجامعات الأجنبية بالتجمع الخامس، وأنكرا تهمة التهديد والاستلاء على 3 آلاف جنيه.

وأكد المتهمان في المحضر الذي أشرف عليه اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عدم صحة الواقعة، وعدم معرفة المطرب إيهاب توفيق.

وقال المتهمان: «فوجئنا مساء الاثنين، إيهاب توفيق يقود سيارته ويتحدث في الوقت نفسه في تليفونه المحمول، ما تسبب في اصطدام سيارتنا في الرصيف، وعند معاتبته سبّنا فوقعت مشاجرة بيننا، وتدخل الأهالي لفض المشاجرة، واتجه كل منّا في طريقه».

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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