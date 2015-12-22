للحامل.. تعرفى على أضرار النحافة على الحمل

أضرار النحافة على الحمل

أضرار النحافة على الحمل

أضرار النحافة على الحمل كثيرة، فهى معلومة تجهلها الكثير من السيدات خاصة خلال فترة الحمل، وعلى العكس تسعى الكثير منهن لإنقاص أوزانهن خوفًا من الزيادة التى يضيفها الحمل بشكل طبيعى، للوصول إلى مرحلة النحافة، وهو ما له أضرار صحية خطيرة عليها وعلى الجنين لا حصر لها.>الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية أمراض النحافة والسمنة، أكدت خلال حديثها عن فترة الحمل، وأضرار النحافة على الحمل، أن النحافة والوصول إلى هذا الحد من نقصان الوزن غير صحى بالمرة، وبشكل خاص أضرار النحافة على الحمل وخلال تلك الفترة المهمة للغاية فى منتهى الخطورة لذا كل من تعانى نحافة عليها بالعلاج خاصة خلال فترة الحمل:>من أهم أضرار النحافة على الحمل، هو زيادة فرص ولادة أطفال ضعفاء، أى أقل من الوزن الطبيعى، يعانون من نقصان الوزن وهو ما يجعلهم غير أصحاء وغير أقوياء

*نحافة الحامل تؤدى إلى شعورها بالغثيان والقىء الشديد خاصة فى الشهور الأولى وهو أمر شائع.

*من أهم أضرار النحافة على الحمل هو زيادة فرص إصابة الحامل بسكر الحمل وكذلك الضغط المرتفع وهو ما يمثل خطورة على الحمل واستمراره.

*قد تؤدى نحافة الحامل إلى زيادة فرص الإجهاض خاصة فى الشهور الأولى من الحمل

*نحافة الحامل تؤدى إلى أخطار عدة من أهمها ضعف الجسم وحاجته للعناصر الغذائية المهمة التى تبنيه وتفيد الطفل مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين "د" المهم، ما يؤدى إلى زيادة نسبة الأنيميا عند الحامل، واحتمالية إصابة الجنين بتشوهات فى جهازه العصبى ما يجعله معرضًا لمشكلات صحية ونقص عناصر كثيرة وهو ما يستلزم التخلص من النحافة قدر الإمكان خلال الحمل وفقًا لاستشارة المختصين.