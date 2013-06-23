محافظ المنيا يعيد تشكيل المكتب الفني الإستشاري التطوعي

أصدر الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا قراراً بإعادة تشكيل المكتب الفني الاستشاري للمحافظة والذي يعمل بشكل تطوعي لمساندة الأجهزة التنفيذية لوضع رؤية متكاملة للقطاعات الخدمية المختلفة.

ويعد المكتب الفني الاستشاري هو أحدى وسائل التعاون بين المجتمع المدني والجامعة والجهاز التنفيذي لمناقشة القضايا المختلفة التى تهم المواطنين لوضع رؤية عامة لخدمة المجتمع ومناقشة القطاعات المختلفة دون تتدخل فى عمل الجهاز التنفيذي للمحافظة .

ويرأس المكتب الفنى الدكتور عبده اللبان مدير عام المستشفيات الجامعية ويضم الدكتور مصطفى محمد على والدكتور وائل طلعت والدكتور كمال الفولى والدكتور علاء محمد والمهندس محمد راضى الببلاوى .

وتضم اللجان الفرعية:

> . لجنة للسياحة برئاسة الدكتور عبده اللبان وأمانة لجنة للدكتور محمد عبد العزيز

لجنة الطاقة والتموين برئاسة المهندس محمد مصطفى وأمانة الأستاذ الدكتور محي عزام.

.لجنة الاستثمار برئاسة الدكتور وائل طلعت وأمانة المهندس وائل قطب

. لجنة الإعلام برئاسة الأستاذ الدكتور حسن على وأمانة الدكتور حسام فايز

. لجنة البيئة برئاسة الدكتور علاء محمد مصطفى وأمانة الدكتور ندى عاشور .

- لجنة الإصلاح المؤسسي والإداري برئاسة المهندس محمد راضى الببلاوى وأمانة الأستاذ يوسف الشريف .

. لجنة التعليم برئاسة الدكتور زين محمد شحاتة وأمانة الدكتور ناصر غبيش

لجنة الإسكان برئاسة المهندس عبد الحكيم عبد اللاه وأمانة المهندسة أحلام يحي .

لجنة الزراعة والري برئاسة الدكتور منيسى ميكائيل وأمانة لجنة للدكتور إبراهيم زنونى والمهندس عماد الدين يوسف .

لجنة النقل والمواصلات برئاسة المهندس حسين سعد وأمانة الدكتور بهاء الدين أبو بية .

. لجنة الصحة برئاسة الأستاذ ياسر محروس وأمانة الدكتور جمال الهلالى

لجنة المحاجر والمساحة برئاسة الأستاذ طارق على محمد وأمانة الأستاذ وجدي عبد الحليم .

لجنة المرأة والطفولة برئاسة الأستاذ غادة مازن وأمانة الأستاذة إجلال على.

لجنة الخطة والموازنة برئاسة الأستاذ فولى كامل وأمانة الأستاذ محمد صابر .

لجنة الماليات برئاسة الأستاذ مهران أمين مهران وأمانة الأستاذ أحمد حسن عارف .

لجنة الدعم المجتمعي برئاسة الأستاذ الدكتور جمال فخري وأمانة منتصر رجب.