ضبط 2 طن زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمى فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط سيارة محملة بـ2 طن زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمى بمحطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما بضبط السيارة رقم "ص ق م 157" نقل قيادة "فتحى.أ.ع" 36 سنة سائق مقيم السلام محافظة القاهرة محملة بكمية من البراميل كبيرة الحجم مملؤة بالزيتون غير المطابق للمواصفات القياسية وغير مدون عليها أى بيانات أو تواريخ صلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت 2 طن زيتون أثناء عبورها محطة تحصيل الرسوم على طريق القاهرة - بورسعيد دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6262 لسنة 2015 جنح قسم مركز القصاصين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



>