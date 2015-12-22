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ندوة تثقيفية عن تنمية قدرات الموهوبين إعلاميا بالوادى الجديد

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ندوة تثقيفية عن تنمية قدرات الموهوبين إعلاميا بالوادى الجديد ندوة تثقيفية عن تنمية قدرات الموهوبين إعلاميا بالوادى الجديد
نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ندوة عن تنمية قدرات الطلاب الموهوبين إعلاميا من المدارس المختلفة بإدارة بلاط التعليمية بمقر إحدى مدارس المركز، والتى حاضر فيها مدير الإدارة التعليمية ومدير إدارة الموهوبين بالمديرية وأحد الإعلاميين بإذاعة الوادى الجديد.

وقالت فايزة حسين مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بتعليم الوادى الجديد، إن هذه الندوات التى تعقد لرعاية الموهوبين إعلاميا ويتم تنفيذها بالإدارات التعليمية الخمسة بالمحافظة بإشراف إعلاميين متميزين ومتخصصين من إذاعة الوادى الجديد، والعديد من الرموز الصحفية المعروفة بالمحافظة.

وأضافت فايزة أن المحافظة خصصت مؤخرا 2000 متر مربع بأرض الرومى بمدينة الخارجة، لإنشاء مدرسة لرعاية الموهوبين والمتفوقين من أبناء المحافظة، على أن تبدأ بها الدراسة بعد إنشائها خلال الأعوام المقبلة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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