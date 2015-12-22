عمرو دراج: القائم بأعمال مرشد الإخوان "متعسف".. وسنقاتل من أجل المؤسسية

وصف الدكتور عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان، محمود عزت، القائم بأعمال مرشد التنظيم، بالمتعسف.

وقال دراج فى بيان له اليوم، الثلاثاء، تعليقا على قرار محمود عزت بحل مكتب جماعة الإخوان بالخارج: "سنواصل عملنا وسنكمل مع الشباب بسواعدنا، وندافع عن المؤسسية بكل قوتنا ولا نخضع لقرار متعسف من فرد مهما كنا نكن له من احترام".

كان محمود عزت قد اتخذ قرارا بحل المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الخارج.

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