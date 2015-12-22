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الحكومة توافق لمحافظة قنا على التصرف بالأمر المباشر فى تخصيص 7 قطع أراضى

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الحكومة توافق لمحافظة قنا على التصرف بالأمر المباشر فى تخصيص 7 قطع أراضى الحكومة توافق لمحافظة قنا على التصرف بالأمر المباشر فى تخصيص 7 قطع أراضى
وافق مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، على نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة قنا التصرف بالأمر المباشر بنظامى البيع وحق الانتفاع فى (7) قطع أراضى بمساحات مختلفة من أملاك الدولة، ومنها مساحة 750م لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، لإقامة مستوصف خيرى، ومساحة 1500م لإنشاء فرع لنقابة المحامين.

وتم أيضا تخصيص مساحة 3000م لإنشاء محطة تموين وخدمة سيارات بالمواد البترولية والغاز الطبيعى بالمشاركة مع الجمعية التعاونية للبترول ومساحة 8400م لصالح شركة النصر للتعدين لإقامة مخازن عليها ومساحة 2 فدان لصالح هيئة الراهبات لإقامة مدارس ومسكن للراهبات، ومساحة 1500م لصالح شركة "كارجاس" لإقامة محطة لتموين السيارات ومساحة 10000م لصالح شركة النيل لتسويق البترول لإقامة محطة خدمة وتموين السيارات.
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مصر 365

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