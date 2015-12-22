أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة توافق على قرارات الرئيس بتخصيص أرض لمشروعات تنمية قناة السويس

Google+ Print
الحكومة توافق على قرارات الرئيس بتخصيص أرض لمشروعات تنمية قناة السويس الحكومة توافق على قرارات الرئيس بتخصيص أرض لمشروعات تنمية قناة السويس
أعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود التنفيذية لتنمية منطقة قناة السويس، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 44.5 فداناً ناحية جزيرة الفرسان بمحافظة الإسماعيلية، لتنفيذ منشآت ومشروعات تخدم التنمية المتكاملة بهذه المنطقة، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.

وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار التوجه التنموى للدولة فى مجالات الصحة العامة والبيئة والحرص على إتخاذ خطوات جادة وفعالة لمكافحة الأوبئة والأمراض، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 488.8 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية القصير بمحافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإستخدامها فى إقامة غابة شجرية لمشروع الصرف الصحي، وذلك على أن تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة واستغلال المزارع الخشبية المشار إليها بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 324.45 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة المدامود بجبل النزى بمحافظة الأقصر، لصالح محافظة الأقصر، لإستخدامها فى إقامة عدة مشروعات، تضم: نادى وأكاديميات رياضية، تعليم إعدادى وثانوى رياضي، ومحلات تجارية، وألعاب ترفيهية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 22.15 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة السادات بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

رئيس الوزراء: عازمون على اتخاذ اللازم للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة