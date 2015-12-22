الحكومة توافق على قرارات الرئيس بتخصيص أرض لمشروعات تنمية قناة السويس

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود التنفيذية لتنمية منطقة قناة السويس، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 44.5 فداناً ناحية جزيرة الفرسان بمحافظة الإسماعيلية، لتنفيذ منشآت ومشروعات تخدم التنمية المتكاملة بهذه المنطقة، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.

وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار التوجه التنموى للدولة فى مجالات الصحة العامة والبيئة والحرص على إتخاذ خطوات جادة وفعالة لمكافحة الأوبئة والأمراض، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 488.8 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية القصير بمحافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإستخدامها فى إقامة غابة شجرية لمشروع الصرف الصحي، وذلك على أن تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة واستغلال المزارع الخشبية المشار إليها بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 324.45 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة المدامود بجبل النزى بمحافظة الأقصر، لصالح محافظة الأقصر، لإستخدامها فى إقامة عدة مشروعات، تضم: نادى وأكاديميات رياضية، تعليم إعدادى وثانوى رياضي، ومحلات تجارية، وألعاب ترفيهية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 22.15 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة السادات بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

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