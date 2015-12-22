الحكومة توافق على قرار السيسى لقرض بنك التنمية الإفريقى بـ50 مليون يورو

وافق مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، بشأن اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، بخصوص البرنامج القومى للصرف، بمبلغ 50 مليون و200 ألف يورو، والموقع بالقاهرة بتاريخ 15/11/2015.

ويهدف مشروع البرنامج القومى للصرف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الرى من خلال صرف المياه الزائدة عن الرى من الأراضى الزراعية، للحد من عملية احتباس المياه، وبالتالى من ملوحة التربة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الأراض للاستصلاح، كما أنه من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة المحاصيل الزراعية فى المناطق المستهدفة وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائى، حيث أن حبس المياه وما يترتب عليه من زيادة ملوحة التربة قد يؤدى إلى خفض إنتاجية المحصول بواقع 20% إلى 30%.

ويتكون المشروع من إنشاء وتجديد أنظمة الصرف فوق سطح الأرض وأسفله، وزيادة قدرة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى (الجهة المنفذة للمشروع) على التشغيل والصيانة.