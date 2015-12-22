"يديعوت أحرونوت": شلل تام فى الحياة بإسرائيل بسبب إضراب العمال غدا

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستصاب بحالة من الشلل غدا الأربعاء، بعد إعلان اتحاد النقابات فى إسرائيل "الهيستدروت" إضرابا عاما وشاملا فى جميع قطاعات الدولة.

وأضافت الصحيفة، أن السبب فى هذا الإضراب فشل المباحثات بين الهستدروت، وزارة المالية لرفع الأجور الخاصة بالعاملين، موضحة أن الإضراب سيبدأ فى تمام الساعة السادسة صباحا إلى أجل غير مسمى حتى التوصل إلى حلول مرضية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع غلق المدار س والمستشفيات و الموانئ والمطارات وعمال النظافة مما سيترتب على ذلك تراكم القمامة فى الشوارع والطرقات العامة .

وأوضحت الصحيفة أن هيئة الإسعاف "نجمة داوواد الحمراء" أعلنت هى الأخرى الانضمام إلى الإضراب، لتتوقف الحياة فى إسرائيل بشكل كلى فى أنحاء إسرائيل .

وأكدت الصحيفة أن موظفين فى الجيش الإسرائيلى انضموا إلى الإضراب، بجانب بعض أعضاء فى الكنيست.

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