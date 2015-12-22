محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف‎

شهد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، يرافقه اللواء رضا طبلية مدير الأمن، والدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والعقيد محمد علي، المستشار العسكري للمحافظة، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، والأمنية والدينية وعلماء الأزهر والأوقاف وعدد كبير من المواطنين.

وتضمن الاحتفال، تلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمة للشيخ محمد أبو حطب، مدير مديرية الأوقاف، حول الذكرى العطرة لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من هذه المناسبة، وأهمية الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح، والصبر على الشدائد، لتحقيق مستقبل أفضل بإذن الله، والتوحد ونبذ الفرقة، ونشر المحبة والسلام، من أجل بناء الوطن، وترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا، وضرورة التأسي بأخلاقه الكريمة وحسن معاملته وجميل فضائله التي تعد دستورًا للحياة السليمة ومنهجًا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدًا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم.