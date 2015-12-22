تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة معرض إنتل للعلوم والهندسة بالقاهرة

كرم مختار شاهين وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والسيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية وسلوى جلال مدير مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم، مساء اليوم، الطلاب الفائزين فى مسابقة معرض إنتل للعلوم والهندسة بالقاهرة.

تكرم كل من الطلاب رحمة محمد عبد اللطيف الطالبة بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة نجيب محفوظ الرسمية للغات بإدارة غرب شبرا الخيمة والتى قدمت مشروع رافعة كهربائية للسيارات، والطالب يوسف مجدى إبراهيم محمود بالصف الرابع بمدرسة السيدة خديجة الرسمية للغات بالقناطر الخيرية، والذى قدم جهاز إنذار لاسلكى لمنع سرقة السيارات، والطالبة هاجر أحمد عبد العزيز أحمد بالصف الخامس بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات، والذى قدم فلتر تنقية الهواء، والطالبتان منة إسلام صلاح وأمنية أحمد بيومى بالصف السادس بمدرسة مصطفى كامل التجريبية للغات واللتان قدمتا جهازا للإضاءة بدون كهرباء والطلبين عمر أحمد عبد الغفار وعمر سعيد أحمد الطالبان بمدرسة أحمد زويل التجريبية للغات واللذان قدما جهاز لخلية شمسية موفرة.

قدم الطالبان إسماعيل محمود إبراهيم ويحيى محمد عبد الظاهر بمدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات، جهازا لتشغيل السيارات عن بعد والطالب خالد حسن بمدرسة النيل المصرية بالعبور والذى قدم جهازا لإنسان آلى منزلى.

من جانبه أكد مختار شاهين وكيل المديرية أن وزارة التربية والتعليم تواصل دعمها للمبدعين من الطلاب والعمل من أجل الارتقاء بهم، مشيرا إلى أنه تم عمل بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات العلمية بهذا الشأن.